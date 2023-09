Curiosità: Aurelio Andreazzoli (Massa, 5 novembre 1953) è un allenatore di calcio italiano, tecnico dell'Empoli.

Aurelio, nuovo allenatore dell'Empoli dopo l'esonero di Paolo Zanetti, è stato presentato dal presidente Fabrizio Corsi e dal direttore sportivo Pietro Accardi. Il tecnico massese è già al lavoro ...Lo ha detto Aurelio, nuovo allenatore dell' Empoli , nella conferenza stampa di presentazione del suo ritorno alla guida degli azzurri, in sostituzione di Zanetti esonerato ieri: 'Conosco ...

Calcio serie A. L'Empoli esonera Zanetti, in panchina torna Andreazzoli RaiNews

Calcio: Andreazzoli, ho risposto con entusiasmo all'Empoli Agenzia ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore dell'Empoli dopo l'esonero di Paolo Zanetti, è stato presentato dal ...Dopo un avvio difficile e la pesante sconfitta contro la Roma per 7-0, l' Empoli potrebbe cambiare allenatore. Si va verso l'esonero di Paolo Zanetti . In pole per la panchina del club toscano c'è ...