Calcio a 5 | Carmelo Musumeci | “La Spagna? Vogliamo fare una grande prestazione Giocheremo senza paura”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dopo la vittoria contro la Slovenia, maturata venerdì scorso per 3-1 al PalaSele di Eboli, per l’Italia dela 5, che punta a qualificarsi ai Mondiali 2024 è arrivato il momento di affrontare lo scoglio più duro del Girone D dell’Elite Round: la trasferta in casa della fortissima. Gli azzurri di Massimiliano Bellarte però, non voglio partire in quel di Guadalajara, dove si giocherà stasera la gara, a partire dalle ore 21, con spirito arrendevole, anzi. A caricare l’ambiente, a tal proposito, ci ha pensato il capitano della formazione tricolore, quelche vuole vedere una squadra grintosa e capace di mettere in difficoltà i rivali. “A parte la felicità per la vittoria, il successo sulla Slovenia ci lascia tanta fiducia, perché era davvero importante cominciare bene. Siamo stati squadra – ha ...