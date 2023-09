Calamai “In sanità prevale ancora il pensiero maschile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nelle professioni sanitarie, da sempre, assistiamo ad una nettanza femminile, mailnte non è quello femminile. Eppure le donne possono dare un contributo determinante”. Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Monica, direttrice delle Aziende Sanitarie di Ferrara, nonchè fondatrice e coordinatrice della Community Donne Protagoniste in, una rete di professioniste del sistema sociosanitario italiano che porta avanti battaglie importanti sul gender gap e il gender pay gap. La Community, nata appena tre anni fa, si sta allargando in modo significativo, grazie a una folta e nutrita attività.“Siamo donne che orientano altre donne – ha aggiunto-. Ad esempio con i nostri ‘caffè di protagoniste”, ...