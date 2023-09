Calabria | negli Ospedali Riuniti di Reggio spunta un cartello grottesco | Si ricorda ai pazienti che

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A, all'interno degli, èto un, che all'apparenza sottolinea l'ovvio. A conclusione dell'avviso, c'è perfino scritto: "Si prega di non insistere". Di recente è stata pubblicata l'edizione numero 11 del rapporto "Le performance regionali" del Crea Sanità, ovvero il Centro per la ricerca economica applicata in sanità. In estrema sintesi, è emerso che anche dal punto di vista sanitario ci sia un'Italia divisa a metà. Oltre 29 milioni di cittadini nelle prime otto regioni possono vantare un sistema sanitario efficiente e altrettanti che potrebbero avere 'serie difficoltà' in tal senso. Il risultato massimo ottenibile, considerando numerosi fattori, è del 50%, ma ci sono tre territori che hanno fatto meglio: Veneto ...

Curiosità: La Calabria ( AFI : /ka'labrja/; Calabria in calabrese, aaßa (Kalavrìa) in grecanico, Kalabrì in arbëresh, Calabria in occitano), ufficialmente denominata Regione Calabria, è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 1 835 002 abitanti, con capoluogo Catanzaro, è stata istituita nel 1948, è divisa amministrativamente in quattro province, una città metropolitana e 404 comuni. L'unico confine regionale si trova a nord, con la Basilicata, a sud-ovest lo stretto di Messina, la separa dalla Sicilia, ed è bagnata a est dal mar Ionio e a ovest dal mar Tirreno.

+20,2%. Marche +0,9%. Puglia +14,4%. Sardegna - 4,9%. Sicilia +4,1%. Il presidente di ...agosto e la certezza che quasi tutti gli over 80 e i fragili non hanno effettuato alcun richiamo......3 residenti) , seguita da(una ogni 249) e Molise (ogni 263). La Campania - sorpresa - ... La Sardegna ha un primato in tal senso, dato cheultimi cinque anni ha avuto il più forte aumento ...

Inverno demografico: in Calabria, popolazione a picco negli ultimi 10 anni RaiNews

4 Ristoranti, Alessandro Borghese in Calabria lungo la Costa degli Dei Sky Tg24

Catanzaro - “Nelle ultime settimane alcune compagnie aeree, soprattutto low cost, hanno minacciato di ridurre le tratte da e per l’Italia e la loro presenza in determinati aeroporti italiani. Da quest ...Reazioni e commenti del mondo della politica, dal sindaco di Cosenza al senatore Mario Occhiuto fino al sottosegretario all'Interno ...