Curiosità: La torre Eiffel (in francese tour Eiffel, pronuncia: [tu fl]) è una torre metallica completata nel 1889 in occasione dell'esposizione universale e poi divenuta il monumento più famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della Francia.

Incidente sul lavoro a San Colombano Certenoli (Genova). Grave un uomo di 55 anni di Borzonasca. L'altro, un 35enne di Spezia, ricoverato in ospedale... una torre, un)". Per questo motivo passeggiare in montagna presenta sulla carta più ... In Italiacirca 1,6 milioni di fulmini ogni anno e soprattutto durante l'estate. Secondo i dati ...

Cadono da un traliccio, due operai feriti - La Spezia LA NAZIONE

Cadono da un traliccio del telefono: due operai in ospedale LaVoceDiGenova.it

Incidente sul lavoro a San Colombano Certenoli (Genova). Grave un uomo di 55 anni di Borzonasca. L’altro, un 35enne di Spezia, ricoverato in ospedale ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...