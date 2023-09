Caboclo non verrà a Venezia Il club | ' Gravissimo'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nuova puntata, e non sarà l'ultima, del caso -, il centro brasiliano che a giugno ha sottoscritto un contratto annuale senza alcun tipo di escape con l'Umana Reyer. Gli agenti di ...

Curiosità: Bruno Correa Fernandes Caboclo (Osasco, 21 settembre 1995) è un cestista brasiliano.

Nuova puntata, esarà l'ultima, del caso -, il centro brasiliano che a giugno ha sottoscritto un contratto annuale senza alcun tipo di escape con l'Umana Reyer Venezia. Gli agenti dihanno ...... ma nei minuti successivi all'intervallo la squadra di Spahjia (priva di Spissu e, impegnati ai Mondiali) ha piazzato un parziale di 24 - 14 dal quale i biancorossisono riusciti a ...

Bruno Caboclo non si presenterà a Venezia, la Reyer: "Danno ... Eurosport IT

Bruno Caboclo non vuole più giocare nella Reyer Notizie Plus

Il centro brasiliano sotto contratto ha fatto sapere che non giocherà alla Reyer per “motivi personali”. Il club pronto a dare battaglia per i danni economici, sportivi e d’immagine ...La Società dichiara di aver ricevuto nella tarda serata del 18 settembre 2023 una comunicazione dei rappresentanti del giocatore Bruno Caboclo che hanno ...