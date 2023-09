Burberry Goddess | la fragranza che risveglia l' energia femminile

Curiosità: Il Costume Institute Gala, popolarmente noto come Met Gala o Met Ball, è un evento mondano annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York organizzato dal 1948 all'apertura della mostra annuale di moda organizzata dal museo.

Con, il divino femminile è stato trasformato in una esperienza olfattiva. L'energia connessa alla creatività, alla saggezza e alla consapevolezza di se stessi, presente in ognuno di noi, ..., ad esempio, propone di affrontare l'autunno con un'autostima da. Una eau de parfum guidata dalla vaniglia, dolce e decisa. Una nota espressiva che rimane sul fondo anche di ...

Burberry Goddess è una nuova fragranza che celebra la femminilità beautytudine

I’m just trying to take care of myself more, be more balanced and not stress myself out so much with my own brain.” ...Fragrance plays a powerful role in our lives, and nobody appreciates this more so than Emma. She says that the aromatic smell of cooking and the musky scent of a bonfire take her back to her childhood ...