Buffon | “Spalletti l’uomo giusto per la Nazionale Fischi a Donnarumma? Non è bello”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gianluigiè stato ospite questa mattina ai microfoni di Radio Serie A con Rds, in una chiacchierata in cui ha trattato diversi temi. Primo tra tutti, ovviamente, il ritiro dal calcio giocato arrivato pochi mesi fa: “Ho deciso di dire basta a Cagliari nelle finali playoff, stavo aspettando con trepidazione queste partite di spareggio per andare in Serie A. Sono arrivato in una condizione psico-fisica eccezionale. Il fatto che sul finire del primo tempo abbia avuto questo fastidio muscolare al polpaccio mi ha portato, senza indugi, mentre uscivo dal campo, a decidere che quella sarebbe stata la mia ultima partita”. Il portiere ex Juventus, però, ci aveva pensato anche in passato: “L’anno in cui sono andato a Parigi avevo deciso ed ero abbastanza convinto – ha confessato -, ma non lo ero pienamente, mi sentivo fisicamente al top. Per il rispetto delle società in ...