Buffon | «Inizierò il corso da direttore sportivo»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le parole di Gianluigi: «Dove mi vedo tra dieci anni? Mi vedo dove vorrò andare, ho preso questo anno per capire cosa mi fa felice» Gianluigiha parlato ai microfoni di Radio Serie A di Rds. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. DECISIONE RITIRO – Ho deciso di dire basta a Cagliari nelle finali playoff, stavo aspettando con trepidazione queste partite di spareggio per andare in Serie A. Sono arrivato in una condizione psico-fisica eccezionale. Il fatto che sul finire del primo tempo abbia avuto questo fastidio muscolare al polpaccio mi ha portato, senza indugi, mentre uscivo dal campo, a decidere che quella sarebbe stata la mia ultima partita. CAPO DELEGAZIONE – Il ruolo di capo delegazione mi incuriosiva molto, mi piaceva tanto. Poteva essere il vestito adatto per me, poi il fatto di ritornare in un ambiente che conoscevo ...