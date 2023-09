Btp Valore | ecco il premio fedeltà | quanto si può incassare con il bis

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Visto il successo ottenuto con la prima edizione con oltre 18 miliardi di euro di raccolta - era il giugno scorso ora il numero uno del Mef, Giancarlo Giorgetti, spera di bissare le sottoscrizioni ottenute nella prima emissione. In programma dal 2 al 6 ottebre, la seconda emissione del Btpavrà unpari allo 0,5% del capitale investito dai piccoli risparmiatori - obiettivo primario di questo nuovo bond - e sarà destinato a chi lo acquisterà e lo conserverà fino alla scadenza dei 5 anni. Praticamente si tratta dello stesso livello del primo collocamento realizzato lo scorso giugno. Per sapere invece i tassi cedolari minimi garantiti, occorrerà attendere ancora qualche giorno dal momnento che il ministero dell'Economia e delle Finanze lo comunicherà il prossimo 29 settembre. LE NOVITÀ Quelli definitivi, invece, ...

Curiosità: Il buono del tesoro poliennale (BTP) rappresenta un titolo di debito, un'obbligazione a medio-lungo termine, emesso dal Dipartimento del tesoro italiano, con scadenza superiore all'anno solare.

In particolare Forza Italia chiede che la tassa sia esclusa sui, per le piccole banche (Bcc e ... FdI punta a rivedere ildel 20% al 15% o al 10%. L'eventuale quota restante (quindi ...

La recente decisione della Banca centrale europea di aumentare i tassi di interesse di un ulteriore 0,25 ha aperto nuove prospettive per gli investitori interessati ai Btp (Buoni del Tesoro Poliennali ...