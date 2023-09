Curiosità: L'Aeroporto di Brindisi (IATA: BDS, ICAO: LIBR) o Aeroporto del Salento è un aeroporto italiano che serve Brindisi e il Salento. Il contiguo aeroporto militare, che sfrutta le stesse aree di decollo, è invece intitolato a Orazio Pierozzi, aviatore della prima guerra mondiale. Si trova a circa 6 km dal centro cittadino e a circa 35 km da Lecce, ed è raggiungibile con un servizio di bus e navette.

I vigili delsono intervenuti tempestivamente per domarlo e durante le operazioni di spegnimento hanno scoperto il corpo della donna carbonizzato. A quel punto hanno avvertito i carabinieri che ...... in provincia di. Era completamente carbonizzato. Il primo allarme è arrivato dopo mezzanotte per un incendio in corso nella villetta. Sul posto sono accorsi i vigili delche hanno ...

Brindisi: va a fuoco un casale, muore una donna TGLA7

Brindisi, trovato carbonizzato il corpo di un'anziana: interrogato il figlio QUOTIDIANO NAZIONALE

Sul posto sono intrevenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio; al momento le indagini sono nelle mani dei Carabinieri che in queste ore stanno ascoltando il figlio 47enne della vittima. Si fa ...Tutto è partito da un incendio divampato in un casale nella campagna di San Michele Salentino, nel brindisino. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domarlo e durante le operazioni ...