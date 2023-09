Brindisi | donna trovata carbonizzata in casa Fermato il figlio | è accusato di omicidio volontario

Curiosità: La provincia di Brindisi è una provincia italiana della Puglia di 377 335 abitanti, con capoluogo Brindisi. È stata istituita nel 1927 per scorporo dall'antica Terra d'Otranto e comprende 20 comuni, oltre al capoluogo. Sia da un punto di vista demografico, che per quanto riguarda la superficie, rappresenta la quinta provincia della regione.

Brindisi, trovato il corpo carbonizzato di una donna di 71 anni dopo un incendio in casa: il figlio 47enne è… Il Fatto Quotidiano

Brindisi, il figlio della donna trovata carbonizzata indagato per omicidio: su di lui c'era un divieto di avvicinamento Open

A"Brindisi"il corpo carbonizzato di una 71enne è stato ritrovato all'interno della casa di campagna a San Michele Salentino, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio.Il figlio d ...I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio trovando il cadavere, l’uomo non ha risposto alle domande del magistrato ...