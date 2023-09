Brindisi | donna trovata carbonizzata | fermato il figlio per omicidio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 settembre 2023) E' stato sottoposto a fermo Alberto Villani, il 47enne di San Michele Salentino, in provincia di, accusato dell'volontario della madre, Cosima D'Amato, di 71 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato nella villetta di campagna dove viveva il. Villani, comparso davanti al pm dinella caserma dei carabinieri di San Vito dei Normanni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stato disposto il trasferimento nel carcere di. L'uomo è stato assistito dall'avvocato Bartolo Gagliani. La villetta in contrada Angeluzzi è stata sequestrata.