Brindisi | corpo carbonizzato di un' anziana ritrovato in casa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le fiamme sono divampate attorno a mezzanotte nellache si trova in contrada Augelluzzi. Il cadavere della 71enne era in cucina. Da accertare le cause del rogo.

Le fiamme sono divampate attorno a mezzanotte nella casa che si trova in contrada Augelluzzi. Il cadavere della 71enne era in cucina. Da accertare le cause del rogo.L'incendio in una casa di campagna a San Michele Salentino, in provincia diTrovato ilcarbonizzato di una donna. Durante le operazioni di spegnimento del rogo è stata fatta la macabra ...

Il figlio della donna ritrovata carbonizzata a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, è indagato per omicidio volontario. La Procura di Brindisi indaga sulla tragedia caratterizzata anche da ...