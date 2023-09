Bridgestone Turanza All Season 6 | secondo Auto Bild Allrad è il migliore pneumatico quattro stagioni per SUV

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 settembre 2023)All6 ha vinto il premio come migliorperper i SUV. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicataAll6 è stato dichiarato vincitore del test condotto dasui pneumaticiper SUV. Grazie alle sue “impressionanti qualità di guida” e alle ottime valutazioni in condizioni di bagnato e neve, iloffre prestazioni “al livello di uninvernale”, e riceve il miglior punteggio nella frenata sul bagnato. Nella misura 235/65 R 17, ...