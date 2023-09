Brescia | UFFICIALE | rinnovo per Bianchi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Calcio è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo per ildel contratto con il calciatore Flavio...

Curiosità: Brescia (pronuncia /'brea/ , localmente ['brea], Brèsa o Bressa in dialetto bresciano, pronuncia /'brsa/, localmente ['brs] o ['brh]) è un comune italiano di 196 648 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. È il secondo comune della regione per popolazione, dopo Milano, e rientra nei venti comuni più popolosi d'Italia.

... prosegue il graduale avvicinamento all'esordio. Nella mattinata di domani, giovedì 21 ... 'Ci sono squadre che hanno lottato per salire lo scorso anno in A1, come, che faranno di ...Sabato a, contro Milano, il primo attodella nuova stagione nella semifinale di Supercoppa. - Basket, Fortitudo: Chiusa a quota 3.814 la fase di prelazione, dato di gran lunga ...

Brescia Calcio è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto con il calciatore Flavio Junior Bianchi, che lo legherà ai colori biancoazzurri sino al 30 giugno 2026.La Pallacanestro Brescia farà il suo esordio ufficiale nella stagione 2023-2024 alla Frecciarossa Supercoppa casalinga ...