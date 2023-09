Brescia | investita bambina di 1 anno nel suo giardino di casa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Buone notizie, ladi un, mentre stava giocando nel suodiin Via Massiago a Botticino, ora sta bene. Lo spavento è stato tanto ma l’urto con l’automobile, per fortuna, è stato lieve. A riferirlo èToday., la dinamica dei fatti L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, L'articolo proviene da Il Difforme.

msxml3.dll

error '80072ee2'

The operation timed out

/soluzioni-cruciverba/wikinewsearc1.asp , line 82

Grande spavento e tanta apprensione nel primo pomeriggio a Botticino Mattina, dove una bimba è rimasta vittima di incidente,all'interno di un'area privata di via Massiago . Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, rispetto a quello che pare essere un investimento: la piccola, di un anno, è stata ...... proteste dei residenti Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Sirmione (), massacrata di botte dal figlio: morta 72enne A Milano una 70enne è morta dopo essere statada un camion Amsa, ...

Pontoglio, incidente sul lavoro: dipendente investita da un muletto in ... IL GIORNO

Infortunio sul lavoro a Pontoglio, addetta alle pulizie investita da un muletto: è grave brescia.corriere.it

Coordinati dal sostituto procuratore Claudia Passalacqua, i finanzieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito tre decreti di sequestro urgenti, per un ammontare complessivo che sfiora i 329 ...Una donna è stata travolta e schiacciata da un muletto alla Vercam di via Palazzolo a Pontoglio, in provincia di Brescia, nella mattinata di oggi ... per cause ancora da stabilire, l'ha investita.