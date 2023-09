Braga-Napoli stasera | le quote per le scommesse | i favoriti per i bookmakers

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Comincia con la trasferta in Portogallo sul campo dell’avventura delnella Champions League 2023/24. I Campioni d’Italia scenderanno in campo questa sera, mercoledì 20 settembre, alle 21.00 in casa del. La squadra di Rudi Garcia è considerata favorita dagli operatori diche quotano il successo partenopeo mediamente 1,79, con oscillazioni tra 1,73 e 1,83. Per i, la vittoria dei padroni di casa è invece data a 4,35 di media, mentre un pareggio 3,84. Foto: LaPresse

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

... nella prima serata post partite di Champions League, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato delche domani esordirà in Portogallo contro il"Vorrei vedere ildell'altro anno. ...(PORTOGALLO) " "Non dovrebbe succedere ma può succedere, l'importante è essere qui ed essere concentrati per il match di domani sera". Dopo un viaggio lungo e periglioso, ilè aper l'inizio della fase a gironi della Champions, un appuntamento che diventa fondamentale anche per il tecnico Rudi Garcia. "E' la prima del girone che vogliamo superare, veniamo qui ...

Garcia, rivivi la diretta: la conferenza stampa prima di Braga-Napoli Corriere dello Sport

Braga-Napoli, Garcia al debutto in Champions: «Non sono preoccupato, ci manca continuità. Kvara, ritroverà il ilmessaggero.it

In campo scenderanno, entrambe fuori casa, il Napoli contro lo Sporting Braga e l’Inter contro la Real Sociedad. Entrambi i match andranno in scena a partire dalle ore 21, contrariamente a quanto ...Sporting Braga Napoli è la partita d’esordio degli azzurri nella nuova edizione della Champions League: ecco dove vederla in tv e streaming. La squadra di Rudi Garcia arriva da un momento fortemente ...