Braga-Napoli | problema per Rrahmani | al suo posto Ostigard

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Partenza scoppiettante per ilche sfiora in vantaggio più volte nei primi minuti di gioco della sfida Champions contro il. Purtroppo al 13? Garcia è subito costretto alla prima sostituzione.fisico per, il difensore che aveva già saltato l’ultima in campionato contro il Genoa: al suoentra. L'articolo ilsta.

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

A Sky: "Ricordo che le prime giornate andammo in difficoltà prima di capire questi concetti che ormai ci venivano automatici" Nel pre partita dinegli studi di Sky si discute del momento della formazione di Garcia e delle difficoltà he sta affrontando. Cappello commenta "Quando entri in una squadra che ha vinto il campionato, ...... nel senso che non appare ancora piena la fiducia dei califfi della squadra al nuovo tecnico" Paolo Condò ha commentato negli Sky Sport nel corso del pre partita dila situazione del ...

Il neo acquisto del Napoli Jens Cajuste ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad andare in tribuna contro il Braga ...19.40 - Nel pre-partita di Braga-Napoli, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Uno stadio come questo senza curve E' molto particolare, non ci ho mai ...