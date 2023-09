Braga-Napoli oggi in tv | Champions League | orario | canale | programma in chiaro | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Questa sera prende ufficialmente il via la campagna europea del. I campioni d’Italia in carica, infatti, saranno di scena in casa delper il primo appuntamento della fase a gironi della2023-2024. Il primo impegno dei partenopei, quindi, arriverà questa sera alle ore 21.00 all’Estádio Municipal decontro i bianco-rossi portoghesi. La squadra allenata da mister Rudi Garcia è inserita nel Gruppo C dove scenderanno in campo anche il Real Madrid e l’Union Berlino in un raggruppamento alla portata di Osimhen e compagni. Vincere questa sera in casa delpotrebbe mettere subito in discesa la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, con la consapevolezza che per il primo posto sarà un duello con il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Per il ...