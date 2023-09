Braga-Napoli | Meluso | “Osimhen e Kvaratskhelia condizionati dai mancati rinnovi? Non credo”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “La squadra si sente addosso una grande responsabilità dopo aver vinto il campionato in maniera netta. Non c’è appagamento, Garcia è stato scelto perché ricalca dal punto di vista tattico le idee che aveva Spalletti, anche se con una metodologia diversa. Ad oggi ci riteniamo abbastanza soddisfatti”. Queste le parole del direttore sportivo del, Mauro, a Sky Sport prima della sfida contro ilin Champions League: “Ipotrebbero aver condizionato? Non, sono professionisti, al di là dell’aspetto contrattuale che non può incidere sulla prestazione, questa è una squadra che è rimasta abbastanza quella dell’anno scorso, con un nuovo allenatore che le sta dando qualcosa di diverso ma sulla scia ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

...del Vesuvio essendo elemento pittorico L'UEFA ha deciso che ilnon può utilizzare la sua maglia con la sagoma del Vesuvio essendo elemento pittorico. Dunque, questa sera contro il, gli ......per primo I campioni d'Italia in carica delesordiscono in quest'edizione della Champions League. In Portogallo, i partenopei debuttano nella massima competizione europea contro ildi ...

Sporting Braga-Napoli: dove vederla in tv. Formazioni ufficiali e ultimissime Champions Quotidiano Sportivo

Braga-Napoli: le formazioni ufficiali | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima della partita di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto a Mediaset: "L'ambizione è andare più avanti possibile, è un'ambizione legit ...Il Napoli (Gruppo C) è impegnato in Portogallo contro il Braga: i partenopei, campioni d’Italia in carica, cercano il rilancio dopo una partenza in campionato inferiore alle aspettative.