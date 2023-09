Braga-Napoli | le formazioni ufficiali | nessun cambio per Garcia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Continua la notte di Champions League con l’altra partita del Gruppo C che vedrà affrontarsi: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre, vi sveleremo leche scenderanno in campo alle 21:00. I padroni di casa arrivano a questa sfida con l’etichetta di sfavoriti. L’inizio di stagione per i portoghesi infatti non è stato dei migliori: gli uomini di Jorge occupano infatti l’ottava posizione con 7 punti conquistati in 5 giornate. Iniziare con il piede giusto il cammino europeo potrebbe dare fiducia alla squadra ed il tecnico cercherà di farlo schierando i suoi con un 4-3-3. Tra i pali ci sarà Magalhaes; il portiere sarà difeso da Gomez, Fonte, Niakate e Borja. A centrocampo agiranno Al Musrati, Horta e Vitor Carvalho mentre in attacco ci saranno Bruma, Ruiz e Djalo. Gli ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Rudi Garcia ha dovuto fare a meno di Cajuste per la partita contro il, il centrocampista non è nemmeno in panchina Rudi Garcia ha dovuto fare a meno di Cajuste per la partita contro il, il centrocampista non è nemmeno in panchina. Come riportato da Sky Sport, piccolo affaticamento muscolare per il giocatore ...Dopo i passi falsi in campionato, ilfa visita alin Champions League ...

Diretta Braga - Napoli (0-0) Champions League 2023 la Repubblica

Champions League 2023 2024, Braga-Napoli oggi: orario, dove vederla in tv e streaming Adnkronos

Braga, 20 set. - (Adnkronos) - Il Napoli conduce per 1-0 sullo Sporting Braga al termine del primo tempo del match valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League, in corso di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...