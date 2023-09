Braga-Napoli | infortunio Rrahmani | problema muscolare

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Pessima notizia per ildi Rudi Garcia nel primo tempo contro ilall’esordio in Champions League 2023/2024. Amirè stato costretto ad uscire al 13? a causa di un fastidio. Risparmiato per precauzione contro il Genoa, il difensore centrale ha accusato un fastidio nel match di Champions. Cambio obbligato quindi per Garcia che nel pre gara aveva perso Cajuste per un risentimento lieve. In campo, al posto di, c’è spazio per Ostigard che formerà la coppia centrale con Juan Jesus. Solo panchina per ora per il nuovo acquisto Natan. Nelle prossime oresi sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni. Rudi Garcia spera che sia solo un risentimento, senza lesioni. SportFace.