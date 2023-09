Braga – Napoli | doppio stop tra gli azzurri | brutta tegola per Garcia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Problema fisico rimediato da un calciatore azzurro, per lui ci sarà solamente la tribuna. Tutto pronto per la prima partita europea deltargato Rudi. Glisaranno ospiti del, squadra lusitana che insieme a Real Madrid e Union Berlino sarà avversaria dei partenopei. Il girone ‘C’ vede come capolista i blancos grazie alla vittoria conquistata in extremis, dopo il gol del solito Jude Bellingham. La squadra di De Laurentiis è costretta a tornare al successo, quale occasione migliore di farlo nel debutto europeo in Champions League. Il pareggio di Genova grida ancora vendetta: dopo il passo falso in tanti hanno chiesto l’esonero immediato dell’allenatore francese, accusato di aver totalmente stravolto l’identità di gioco di una macchina che sembrava perfetta. Inoltre non è stata compresa e ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata della Champions League 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Serdar Gozubuyuk. L'......minuto in casa: Jens Cajuste finisce in tribuna . Il centrocampista ex Reims non sarà presente stasera, durante l'esordio partenopeo in questa edizione della Champions League contro il, ...

Champions League 2023 2024, Braga-Napoli oggi: orario, dove vederla in tv e streaming Adnkronos

Braga-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Fanpage.it

Negli studi di Sky Capello e Costacurta parlano delle difficoltà del Napoli prima della sfida di Champions col Braga ...3' - HORTA! Accelerazione improvvisa del Braga: Juan Jesus sbaglia l'anticipo su Djalò che va via sulla destra e appoggia in area per Horta che si gira e calcia col destro. Bravo Meret a deviare in ...