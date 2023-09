Braga-Napoli | clamoroso autogol di Niakate | azzurri di nuovo avanti VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Undiriporta ilin vantaggio contro ilnella prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Poco dopo la rete dell’1-1 di Bruma, la squadra portoghese si fa male da sola. Zielinski prende palla sulla corsia di sinistra e realizza un cross forte in area che trova la deviazione scomposta di: palla in rete evantaggio partenopeo. Mani in testa per il difensore centrale che sa di averla combinata grossa. Un errore che rischia di pesare tantissimo. GOAL:retake their lead from aown goal.1-2pic.twitter.com/9Eq2DQ5hbJ — CentreGoals. (@centregoals) September 20, 2023 SportFace.

Dopo i passi falsi in campionato, ilfa visita alin Champions League ...All'Estadio Municipal, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/...

20.45 - Jens Cajuste non participerà all'esordio in Champions League del Napoli. Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo ...45'+1 - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Traversone sul secondo palo, Osimhen di testa fa la sponda per Di Lorenzo che sii coordina e calcia col mancino: la palla sbatte sulla parte bassa della traversa ...