Braga-Napoli | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Rivivere i trionfi dello scorso anno, per il nuovo corso napoletano di Rudi Garcia, non sarà davvero semplice: i campioni d’Italia del, durante la stagione archiviata qualche mese fa, non solo hanno ammazzato il campionato di Serie A vincendo facilmente il terzo scudetto della loro, ma Luciano Spalletti era anche riuscito nell’impresa di portare i partenopei fino ai quarti di finale della UEFA, poi persi nel doppio derby italiano contro il Milan di Stefano Pioli. Il cammino europeo degli azzurri ripartirà dal Portogallo, contro una formazione non irreprensibile ma da tenere comunque d’occhio: ecco le ultime dacon l’orario, il pronostico, lee dove sarà possibile assistere in tv alla ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

(Portogallo) - Prima d'incamminarsi verso, restandosene con se stesso, Rudi Garcia ha raccolto i propri pensieri, li ha sistemati nel proprio ufficio , poi ha fatto qualche passo più in là e si è spinto oltre il bagliore del pc: senza ...José Peseiro, allenatore della Nigeria, ha così parlato in vista del match delcontro lo Sportingin Champions José Peseiro è il ct della Nigeria, nazionale che può godere delle prestazioni di Victor Osimhen. Il bomber azzurro stasera è impegnato in Portogallo ...

Braga-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Sport Fanpage

Garcia, rivivi la diretta: la conferenza stampa prima di Braga-Napoli Corriere dello Sport

Archiviata la prima serata di Champions League con i pareggi di Milan e Lazio, stasera si prosegue con Inter e Napoli per quanto concerne le squadre italiane. I nerazzurri se la vedranno con la Real..Il Napoli di Rudi Garcia si appresta a cominciare la sua avventura europea in questa stagione: i partenopei saranno di scena a Braga, questa sera alle 21.00, per la prima sfida valevole per il girone ...