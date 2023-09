Braga-Napoli 1-2 | a breve Garcia in conferenza

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

La prima giornata di Champions League si apre con il pareggio per 1 - 1 tra Real Sociedad e Inter e la vittoria piena delche batte il1 - 2 . [Video: X @Inter] Continua a leggere su Tg. La7.it - La prima giornata di Champions League si apre con il pareggio per 1 - 1 tra Real Sociedad e Inter e la ...Dopo i passi falsi in campionato, ilfa visita alin Champions League ...

Champions League 2023 2024, Braga-Napoli oggi: orario, dove vederla in tv e streaming Adnkronos

Sporting Braga-Napoli 1-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Vittoria del Napoli a Braga nella serata di Champions League. Là dove la Fiorentina ha giocato la scorsa stagione i sedicesimi di Conference League, gli uomini di Garcia dominano a larghi tratti ma ...Al Napoli, invece, è andata meglio. Ha battuto il Braga con un gol di Di Lorenzo, il pareggio di Bruma e il successivo autogol di di Sikou Niakaté a tempo quasi scaduto.