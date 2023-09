Braga-Napoli 0-1 LIVE | termina la prima frazione

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’Estadio Municipal, il match valido per lagiornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per lagiornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-1: sintesi e moviola INTERVALLO 45+1? – GOL– Azione offensiva prolungata del: Di Lorenzo col mancino trova il vantaggio. 35? – RIGORE ANNULLATO PER IL– Osimhen atterrato in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e fischia ma poi col check del Var ha annullato la decisione. 30? – Ancora Abel Ruiz pericoloso a tu per tu ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Commenta per primo Il momento delnon è certamente dei migliori . Risultati non incoraggianti in campionato e adesso ecco che ...di gioco nel corso della sfida di Champions contro il. Al ...All'Estadio Municipal, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/...

Diretta Braga - Napoli (0-0) Champions League 2023 la Repubblica

Champions League 2023 2024, Braga-Napoli oggi: orario, dove vederla in tv e streaming Adnkronos

20.45 - Jens Cajuste non participerà all'esordio in Champions League del Napoli. Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo ...I partenopei scenderanno in campo contro il Braga indossando una divisa away diversa da quella utilizzata in Serie A ...