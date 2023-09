Braga-Napoli 0-1 LIVE | iniziata la ripresa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’Estadio Municipal, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 46? –la. INTERVALLO 45+1? – GOL– Azione offensiva prolungata del: Di Lorenzo col mancino trova il vantaggio. 35? – RIGORE ANNULLATO PER IL– Osimhen atterrato in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e fischia ma poi col check del Var ha annullato la decisione. 30? – Ancora ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

(PORTOGALLO) - Con il suo capitano, Di Lorenzo, ilha rotto l'equilibrio aed è passato in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo. Una conclusione di sinistro che ha toccato la traversa ed è finita in porta, facendo ...- Giovanni Di Lorenzo sbloccacon un gol fantastico nel recupero di primo tempo. Il capitano trascina gli azzurri e tutti si uniscono in un lungo abbraccio. Alla squadra si unisce anche Garcia . CalcioNapoli24.it è ...

BRAGA - Sporting Braga-Napoli (0-1), prima giornata del Gruppo C di Champions League. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.Braga, 20 set. - (Adnkronos) - Il Napoli conduce per 1-0 sullo Sporting Braga al termine del primo tempo del match valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League, in corso di ...