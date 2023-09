Braga-Napoli 0-0 LIVE | traversa per Osimhen

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’Estadio Municipal, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio Municipal,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 26? – Abel Ruiz di testa sfiora la porta.molto pericoloso. 25? –per, non è nemmeno fortunato l’attaccante azzurro. 20? – Continua a spingere il. 16? – Attacca il. Fonte svirgola il rilancio e concede un corner agli azzurri. Di Lorenzo sfiora il vantaggio. 13? – Problema per ...

Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Real Sociedad - Inter e: Real Sociedad - Inter Arbitro: Michael Oliver (ENG) Assistenti: Stuart Burt (ENG) - Daniel Cook (ENG) IV: Andrew Madley (ENG) VAR: Stuart Attwell (ENG) AVAR: Ivan Bebek (CRO) 4' - ...5' - OSIMHEN! Incredibile errore di Fonte che permette a Osimhen di presentarsi a tu per tu con Matheus: il nigeriano calcia però gli spara addosso. 3' - HORTA! Accelerazione improvvisa del: Juan Jesus sbaglia l'anticipo su Djalò che va via sulla destra e appoggia in area per Horta che si gira e calcia col destro. Bravo Meret a deviare in corner. 21:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH! ...

La gara col Braga per il Napoli ha un doppio valore. I partenopei devono subito cercare di dare una buona direzione al gruppo C e hanno la necessità di ritrovarsi anche nel gioco oltre che nel risulta ...26' - TRAVERSA DI OSIMHEN! Dopo un rimpallo al limite dell'area, la sfera arriva sul piede di Osimhen che calcia forte e colpisce la traversa. Altra occasione per il Napoli. 22' - OSIMHEN! Politano ...