Braga-Napoli 0-0 LIVE | iniziato il match

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’Estadio Municipal, ilvalido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio Municipal,si affrontano nelvalido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? –il. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Djalo, Bruma, Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge.(4-3-3): ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

Inzaghi: le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakate, Borja; Vitor Carvalho, Horta, Al - Musrati; Djalo, Ruiz, Bruma. All. Artur Jorge.(4 - 3 ...Sono ufficiali le formazioni di, in campo per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Curiosità in casa azzurra per le scelte di Garcia, dopo che nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni sul ...

Sporting Braga-Napoli: dove vederla in tv. Formazioni ufficiali e ultimissime Champions Quotidiano Sportivo

LIVE Alle 21 Braga-Napoli: Garcia conferma i titolarissimi, Politano con Osimhen e Kvara La Gazzetta dello Sport

20.45 - Jens Cajuste non participerà all'esordio in Champions League del Napoli. Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo ...Braga, 20 set. - (Adnkronos) - "Ho sentito parlare di appagamento, di un senso di sazietà, io invece dico che questi calciatori sono di levatura mondiale, hanno qualità tecniche e umane straordinarie ...