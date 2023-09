Bradisismo Campi Flegrei | arriva il riferimento scientifico unitario

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In un incontro tra il ministro della Protezione Civile e i sindaci deisono state delineate le linee guida per meglio comprendere quali potrebbero essere le ricadute delsul patrimonio immobiliare dell’area. Realizzazione in tempi ristretti di un piano di analisi delle vulnerabilità del territorio redatto da Comune e Regione con fondi

Curiosità: Il bradisismo (dal greco ßad bradýs, "lento" e sesµ seismós, "scossa") è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del livello del suolo, relativamente lento sulla scala dei tempi umani (normalmente è nell'ordine di 1 cm per anno) ma molto veloce rispetto ai tempi geologici. Non è avvertibile in se stesso, ma riconoscibile visivamente lungo la riva del mare, mostrando la progressiva emersione o sommersione di edifici, coste, territori.

Chi vive in queste zone è costretto a coesistere con il fenomeno del, un continuo ... mentre gli antichi soprannominarono la regione 'Phlegraea Pedia', che significa 'ardenti'. I 6 ...Così il deputato napoletano del Movimento 5 Stelle Antonio Caso ha fatto il punto della situazione dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul temanell'area flegrea. 'Il ministro Musumeci si è ...

I Campi Flegrei con Ischia e Procida rappresentano un sistema vulcanico complesso costituito da oltre 20 crateri vulcanici. I più noti sono il cratere degli Astroni, Agnano, il cratere di Campiglione, ...Del Comune di Pozzuoli vi volevo leggere alcune dichiarazioni del ministro per la Protezione civile le politiche del mare Nello Musumeci che ha detto del bradisismo più che ... difficili da immaginare ...