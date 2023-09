Botox non conosce crisi | anzi | ecco quante ‘punturine’ in un anno in Italia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un milione le fiale vendute: uso in costante aumento, sempre più diffuso tra uomini e trentenni Ilnon. Amato da star e gente comune, e sempre più diffuso tra i giovani, “dal 2004, quando è stato autorizzato inqualchedopo gli Stati Uniti, l’utilizzo del botulino a fini estetici è in costante aumento, basti pensare che ognivengono vendute un milione di fiale, per circa 500-600mila trattamenti”, afferma all’Adnkronos Salute Salvatore Fundarò, presidente Aiteb, Associazionena terapia estetica botulino. Una cifra monstre, sottolinea, “se si pensa che fino a 20-25 anni fa si utilizzava in prevalenza il filler a base di acido ialuronico per riempire il vuoto dei tessuti e ridurre così la profondità ...

Curiosità: La tossina botulinica è una proteina neurotossica prodotta dal batterio Clostridium botulinum. È la proteina più tossica finora conosciuta. Oltre a essere fonte di tossinfezione alimentare, in particolare nel caso in cui si consumino preparati a base di carne o conserve contaminate, la tossina botulinica trova utilizzo in ambito medico ad esempio nella terapia dell'acalasia; Botox è il nome commerciale maggiormente conosciuto della preparazione farmacologica che utilizza questa tossina quale principio attivo.

Ilconosce crisi, anzi. Amato da star e gente comune, e sempre più diffuso tra i giovani, "dal 2004, quando è stato autorizzato in Italia qualche anno dopo gli Stati Uniti, l'utilizzo del ...approfondimento Ariana Grande: "Ho fatto uso die filler. Mafaceva per me" FOTOGALLERY Ipa/Getty/KikaPress Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti I 30 anni di Ariana Grande, la ...

Botox, 600mila 'punturine' l'anno: in Italia non conosce crisi Adnkronos

Barbie Botox: i rischi del trattamento per avere un collo da cigno la Repubblica

Il botox non conosce crisi, anzi. Amato da star e gente comune, e sempre più diffuso tra i giovani, "dal 2004, quando è stato autorizzato in Italia qualche anno dopo gli Stati Uniti, l’utilizzo del bo ...Si tratta, dunque, di un intervento abbastanza invasivo ed è fondamentale affidarsi a medici specialisti. Inoltre, come ha dichiarato alla Cnn il medico estetico Paris Acharya, l'intervento "nel tempo ...