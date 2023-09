Borsa | Milano chiude maglia rosa in Europa | vola Unicredit

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ladi(+1,6%)tonica e indossa lain. I listini si mostrano in forma, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi e sulle stime per la crescita economica. A ...

Curiosità: La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1,64% a 29.229,30 indossando la maglia rosa in Europa. Per il resto Madrid ha guadagnato l'1,2%, Amsterdam lo 0,46% e Londra lo 0,93%. Le ...Ladiè la migliore oggi in Europa , in un panorama nel complesso positivo, di fronte ad un andamento più cauto di Wall Street. L'indice S&P - 500 registra al momento una plusvalenza dello 0,...

La banca ha terminato a +4,7%, si ferma corsa del petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - Chiusura positiva per le Borse ...La Borsa di Milano chiude in rialzo dell'1,6%, con Unicredit che vola del 4,7%. Lo spread tra Btp e Bund scende a 174 punti. Bene anche Amplifon, Diasorin, Stellantis e Tim. Il calo del prezzo del pet ...