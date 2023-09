Borsa | Milano chiude a +1 | 6% con sprint Unicredit

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In rialzo anche Wall Street: il mercato dà per scontata una pausa nella stretta, ma si interroga sulle prossime mosse della banca centrale Usa. Nei prossimi giorni attese anche la BoE e la BoJ. Euro recupera la soglia di 1,07 dollari, ripiega il petrolio dopo il rally

Curiosità: La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...EVENTI E CONFERENZE STAMPA -: si apre la 'Heart Week', settimana dedicata alla prevenzione e alla salute del cuore, organizzata dal Monzino. Ore 8,00. I lavori terminano il 29 settembre. - Roma: si conclude il II Congresso mondiale di ...

Borsa: Milano chiude in netto rialzo dell'1,64% La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le Borse europee chiudono in rialzo in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Gli analisti vedono una pausa sul fronte del rialzo dei tassi ma attendono le ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - Il cda di Mediobanca, 'anche al fine di favorire l'attivita' di engagement con gli azionisti', ha deciso 'di promuovere una sollecitazione di deleghe' ...