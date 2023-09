Borsa | Milano apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 19%

Curiosità: La Borsa valori di Milano è un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, entrato in funzione nel 1808, pertanto in ordine cronologico dopo le borse di Venezia nata nel 1600, Trieste nel 1775 e la Borsa di Roma fondata dallo Stato Pontificio il 24 dicembre 1802.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice delladi, e ciò rende ...Valori in leggero rialzo per ladi, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Bilancio positivo per Francoforte , che vanta un progresso dello 0,39%; sostanzialmente tonico ...

Vivendi chiede incontro al governo e la Borsa specula su Tim Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - 'Ce lo possiamo permettere'. Cosi' l'a.d. di UniCredit, Andrea Orcel, commenta la decisione di anticipare una tranche da 2,5 miliardi del buyback sul ...Torna il focus su Tim (+0,9%); in calo Mps (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - Borse europee con il fiato sospeso in avvio di seduta, in attesa delle cruciali decisioni della Federal ...