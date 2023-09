Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 0 | 32%

Curiosità: La Borsa di Hong Kong, o Hong Kong Stock Exchange (HKEX), insieme alla Borsa di Shanghai e alla Borsa di Shenzhen, è una delle tre borse valori della Cina continentale. Inaugurata nel 1891, è la terza piazza finanziaria asiatica per capitalizzazione dietro alla Borsa di Tokyo e a quella di Borsa di Shanghai.

Ribasso perKong, in flessione dello 0,75%, termina le contrattazioni a 17.862,36 punti.Lieve ribasso per l'indice Hang Seng, in flessione dello 0,32%, a quota 17.939,25 in apertura.

Evergrande crolla di nuovo in Borsa: arrestati i vertici della divisione ... FIRSTonline

Borsa: l'Asia corre con i titoli tecnologici, bene Hong Kong Agenzia ANSA

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede lo 0,32%, l'indice Composite di Shanghai lo 0,20% e quello di Shenzhen lo 0,18%. Mercati in calo all'apertura.La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,32%, scivolando a 17.939,25 punti. L'indice Composite di Shanghai perde nelle prime battut ...