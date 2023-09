(Di mercoledì 20 settembre 2023) In attesa della Fed, che potrebbe decidere di alzare i tassi per frenare l'inflazione le Borse inhanno perso terreno.ha lasciato lo 0,66%, Shanghai cede lo 0,3%, Hong Kong lo 0,27%. . 20 ...

Curiosità: La Borsa di New York (New York Stock Exchange, NYSE), soprannominata "The Big Board", è la più grande borsa valori del mondo per volume di scambi e la seconda per numero di società quotate. Il suo volume di azioni è stato superato dal Nasdaq negli anni 1990, ma la capitalizzazione totale delle 2800 aziende del NYSE è cinque volte quella del listino tecnologico concorrente. Il NYSE contratta 1,46 miliardi di azioni al giorno.

In attesa della Fed, che potrebbe decidere di alzare i tassi per frenare l'inflazione le Borse inhanno perso terreno. Tokyo ha lasciato lo 0,66%, Shanghai cede lo 0,3%, Hong Kong lo 0,27%. .Intanto in, ladi Tokyo arretra di oltre mezzo punto percentuale, mentre l'export del Giappone cala ad agosto per il secondo mese consecutivo in un contesto di rallentamento economico ...

Borsa: Asia in calo aspettando la Fed, Tokyo -0,6% Agenzia ANSA

In attesa della Fed, che potrebbe decidere di alzare i tassi per frenare l'inflazione le Borse in Asia hanno perso terreno. Tokyo ha lasciato lo 0,66%, Shanghai cede lo 0,3%, Hong Kong lo 0,27%. (ANSA ...MILANO – Come andrà la Borsa oggi USA, Inghilterra e Giappone. Per la giornata odierna ci aspettiamo una sessione con tendenza laterale. Cosa si intende per: Lateralità: quando il mercato si muove in ...