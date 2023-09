BOOM! Domenica In | nella seconda puntata Francesca Fagnani | Piero Chiambretti e un talk su Gina Lollobrigida

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mara Venier (Us Rai) Mara Venier aveva mostrato tutto il suo disappunto. Alcuni ospiti mettono dei paletti per le interviste aIn mentre a Belve raccontano di tutto. E ora per la signora del dì festivo è tempo di ritrovarsi faccia a faccia con. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la giornalista sarà ospite del secondo appuntamento con il contenitorele di Rai1. E chissà se laracconterà di tutto, di sicuro lancerà la nuova stagione del programma che riparte il prossimo 26 settembre in prima serata su Rai2. Mara incontrerà anche, che negli ultimi tempi ha espresso il desiderio di tornare in Rai. Che sia un primo passo? AIn spazio pure per Salvo Sottile. Il conduttore ...