Bonus edilizi e crediti di imposta fittizi | Minale | “E’ solo una prima trance di indagine”

"Le indagini sono iniziate nel novembre del 2022 ed hanno portato questo sviluppo importante, da qui il primo sequestro diche è unadimolto più complessa ed articolata". E' quanto afferma il Colonnello della Guardia di Finanza di Avellino, Salvatore, dopo l'operazione scattata nelle scorse ore nel capoluogo (leggi qui). "Avellino si conferma interessata a questo fenomeno – continua – E l'attenzione riposta nel settore dalle forze dell'ordine, in particolare modo della Guardia di Finanza, Procura e Agenzia delle Entrate che hanno stipulato anche un protocollo d'intesa a contorno, hanno consentito di affinare le tecniche investigative, di sfruttare le sinergie tra gli attori istituzionali presenti e ottenere ...

Curiosità: Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte II. Consiste in una serie di meccanismi d'agevolazione, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l'obiettivo di ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l'efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. È risultata una misura economicamente distorsiva e inflazionistica, con benefici relativamente modesti sul piano della riduzione delle emissioni di CO2.

