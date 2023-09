Boniface segna sempre | la Juve si è già mossa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giovane, forte, in continua crescita. E poi fa gol, tanti gol. Così Victor, centravanti classe 2000 passato in estate dall'Union...

4 Partenza da urlo per l'attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen Victor, acquistato dai norvegesi del Bodo/Glimt e cercato anche dal Milan : per il classe 2000 già 4 reti in tre partite finora.Seconda giornata di Bundesliga, bene ancora il Leverkusen che si impone per 3 - 0 sul Monchegladbach. E' il 18esimo minuto quandodi testa da distanza ravvicinata dopo che Alejandro Grimaldo ha deviato di testa nella sua traiettoria un lancio in profondità. Al termine della prima frazione arriva poi il raddoppio ...

Giovane, forte, in continua crescita. E poi fa gol, tanti gol. Così Victor Boniface, centravanti classe 2000 passato in estate dall'Union Saint-Gilloise rivelazione della scorsa Europa League al Bayer ...Il Bayer Leverkusen su Victor Boniface, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione in Bundesliga, Ha segnato cinque gol e fornito due assist nelle prime cinque partite ...