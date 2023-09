(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il Cpr in, come nelle altre regioni, "ad oggi è per me parole vuote e al vento": quindi "non se neassolutamente". Netto il 'no' di Stefanosu un eventuale centro per ...

Curiosità: Elena Ethel Schlein, detta Elly (IPA: /'lli 'lain/; Lugano, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Netto il 'no' di Stefanosu un eventuale centro per i rimpatri sul territorio regionale. "... "Impariamo un giorno per l'altro -in un altro passaggio - quanti ne arrivano attraverso le ...chiede attenzione al governo su quattro punti: un tavolo operativo sui migranti, ... Io sono abituato a discutere di cosa si vuol fare",poi, rispondendo a una domanda sulla disponibilità ...

Migranti, anche Bonaccini dice no al piano del governo: “Cpr in Emilia-Romagna Non se ne parla Il Fatto Quotidiano

Bonaccini dice no ai Cpr in Emilia Romagna: “Non se ne parla” Globalist.it

BOLOGNA – “Quelle sul Cpr al momento sono solo parole al vento. E per me di Cpr in Emilia-Romagna non se ne parla assolutamente in queste condizioni”. Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonac ...Migranti, dal “successo epocale, clamoroso” del memorandum con Tunisi alle “misure urgenti”: così l’emergenza ha smontato la propaganda del governo ...