Bonaccini | chiedo di incontrare Piantedosi ma non risponde La replica | non è vero | dal 20 luglio non ti fai sentire

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il presidente dell’Emilia Romagna Stefanoattacca il Viminale e il ministro. Alle lamentele sui ritardi nella ricostruzione post-alluvione aggiunge le critiche alla gestione dei flussi migratori. E accusa il ministro degli Interni di non avere risposto alla sua richiesta di un incontro. “Il governo ha pienamente fallito la gestione degli arrivi e la redistribuzione” dei migranti, anche “molti sindaci di centrodestra stanno dicendo che così non può funzionare. Ho chiesto un incontro al ministro, ancora senza risposta”. Cosìa 24 Mattino su Radio 24. “Se il Governo decide di fare tutto a Roma… parlano di autonomia – aggiunge – e poi dall’alluvione ai migranti centralizzano tutte le decisioni senza alcun confronto con le Regioni e con gli enti locali, senza un piano ...

Curiosità: Stefano Bonaccini (Campogalliano, 1º gennaio 1967) è un politico italiano, presidente della Regione Emilia-Romagna dal 22 dicembre 2014 e presidente del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

