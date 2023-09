Bologna – Napoli | decisa la squadra arbitrale | ecco chi sarà il VAR

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023)laper la partita tradel 24 settembre L’AIA ha pubblicato le squadre arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Per la quinta giornata l’Associazione italiana arbitri ha infatti reso noti arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le partite in programma per domenica 24 settembre. A dirigere, in programma domenica alle 18, ciGiovanni Ayroldi. Gli assistenti saranno Bindoni e Tengoni. Doveriil IV ufficiale di gara mentre Irratial Var e Pagnotta all’Avar. Contano i tre punti Quella contro ladi Thiago Mottauna sfida fondamentale per la risalita in classifica del ...