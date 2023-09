Boca Juniors | mossa anti Premier e Juve per Barco

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lantus e laLeague (Manchester City e Brighton) seguono Valentin, ilresiste: come evidenzia la stampa argentina,...

Curiosità: Il Club Atlético Boca Juniors, noto come Boca Juniors, è una società polisportiva argentina di Buenos Aires, che deve la propria fama soprattutto alla sezione calcistica. È l'unica squadra di calcio argentina a non essere mai retrocessa: dal 1913 milita ininterrottamente nella Primera División del campionato argentino.

... ai più noto come "Wagner" (il che fa riemergere, sinistramente, i gloriosi trascorsi del brasiliano Mozart alla Reggina), esperto di classica e punto di contatto tra il Genoa e il, ...I piani della Juventus per il gioiello argentino potrebbero complicarsi: la beffa arriva dall'ex Inter Il mercato continua a muoversi anche quando sembra che tutto taccia e la Juventus non intende ...

BOCA JUNIORS: IN TRE SU BARCO, C'È ANCHE LA JUVENTUS - Sportmediaset Sport Mediaset

Delgado (Boca Juniors): "Barco Non abbiamo avuto richieste per lui" Tutto Juve

Intervistato dai colleghi argentini di "Tyc Sports", Marcelo Delgado, membro del consiglio direttivo del Boca Juniors, ha fatto il punto sul futuro di Valentin Barco, terzino ...Il Boca Juniors spera di trovare un accordo con il difensore Valentin Barco per tenerlo fuori dalla portata di diversi club europei Il 19enne è emerso ...