BMW - i7 M70 xDrive | un po' di testosterone per l' ammiraglia elettrica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Cammino tranquillo, con le mani in tasca, e appena arrivo a un metro e mezzo dalla macchina la portiera del guidatore si spalanca automaticamente; salgo a bordo, appoggio il piede destro sul freno e con la stessa magia, la porta si richiude da sola. Mi sono interrogato per alcuni minuti sulla reale utilità della Digital key plus della BMW Serie 7, faticando a comprendere perché dovrei fare a meno delle mie mani per dei gesti così naturali. Poi, però, ho capito che il lusso, quello vero, per qualcuno passa anche attraverso queste sottigliezze: avere di più per fare di meno. E avere di più, nel caso di questo specifico modello, significa pure sfoggiare sul vialetto di casa la BMWpiù potente e opulenta che ci sia. Sì, perché a chi non bastasse tutto quel ben di Dio che ha portato in dote l'ultima generazione dell'bavarese, che ...