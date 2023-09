Blu Basket | colpo a Torino al supplementare | è alle Final Four di Supercoppa

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Con sei giocatori in doppia cifra e un sontuoso Miaschi (8/11 da tre), la Bluesce vittoriosa dal parquet didopo une si qualifica per ladiLNP: 106-110 dopo l’ennesima sfida intensa tra trevigliesi e torinesi. Entrambe le squadre devono fare a meno di giocatori assenti per problemi fisici: Harris out per i biancoblù, Schina e Thomas fuori per. Da una parte Finelli ripropone lo stesso quintetto vittorioso con Milano: Vitali, Miaschi, Pollone, Pacher e Guariglia. Da parte opposta Ciani sceglie Vencato, Kennedy, De Vico, Ghirlanda e Cusin. Subito parziale per i locali con De Vico, Vencato e Cusin (7-0), la Blurimane senza punti nei primi due minuti. Ci pensa Miaschi, protagonista assoluto ...