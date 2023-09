Blondet | Lunedi e Tina Anselmi

Leggi su butac

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nel giugno 2023 trattammo un servizio della redazione RAI di Buongiorno Lazio riguardante il Long Covid e i vaccini. Potete trovare il nostro articolo qui. Segnalammo già il 15 giugno 2023 alla redazione che forse era il caso di fare un secondo servizio per fare un po’ di chiarezza sulla materia: Stesse identiche cose scrivemmo via mail, mai ricevuto risposta. Sono passati mesi, e il video del dott., ospite a Buongiorno Lazio, è diventato virale. Nonostante i nostri sforzi con l’articolo, e le smentite del gruppo per cui lavora il Dott.la situazione non è cambiata. E la redazione di Buongiorno Lazio solo pochi giorni fa ha scelto, senza spiegazione alcuna, di rimuovere quel servizio dal proprio archivio. Questo modo di fare è sbagliato, perché non fa altro che solleticare la fantasia di quei soggetti che credono a teorie del complotto ...