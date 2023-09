Blitz a Napoli | eseguite 50 perquisizioni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ben 50 ledalle forze dell’ordine nella vasta operazione che è stata condotta nelle prime re della giornata di oggi nel centro di, e più precisamente nell’area compresa tra porta Nolana e Forcella. Gli operatori hanno individuato e smantellato tre piazze di spaccio. Delle 50ben 25 sono state effettuate proprio nella zona dove c’erano le piazze di spaccio. Sono state inoltre identificate 185 persone e controllati 113 veicoli. Elevate 16 sanzioni per infrazioni al Codice della strada. Sette veicoli sono stati sottoposti a sequestro o confisca mentre altri 4 sono stati sospesi dalla circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Curiosità: Paolo Di Lauro (Napoli, 26 agosto 1953) è un mafioso italiano, camorrista, nonché fondatore del clan Di Lauro di Napoli.

Calcio 2023 - 2024 Serie D Girone I Tabellino partita Locri - Portici Squadra in casa Locri Squadra avversaria Portici Primo successo stagionale, primi tre punti in campionato.del Portici allo stadio Macrì, battuto a domicilio il Locri nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del Girone I. La squadra di Teore Grimaldi, che deve fare a meno degli ...Smantellate tre piazze di spaccio 'Grazie all'azione di contrasto alla criminalità organizzata che prosegue a tappeto su tutto il territorio nazionale, questa mattina acon una operazione '...

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto a proposito del blitz portato a termine stamane dalle forze dell'ordine.Tre piazze di spaccio scoperte, un uomo arrestato: sono alcuni tra i risultati del blitz interforze svolto stamane nel centro di Napoli con la partecipazione ...