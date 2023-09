Bio ed eco vietati se non ci sono prove E anche far sostituire le cartucce della stampante prima del tempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Trovato l'accordo fra Parlamento e Consiglio europei per contrastare il "greenwashing" e vietare trucchi di marketing per far apparire i prodotti come più ecosostenibili di quanto siano davvero. ...

Curiosità: Umberto Eco (Alessandria, 5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano.

Anche sui futuri prodotti che adotteranno questo marchio, le percentuali di materiali- ... I p olimeri- circolari sono prodotti con monomeri derivati da oli da cucina usati o da olio di ...... abbiamo deciso di aprire proprio qui il nostroshop". Claudia Clemente, Francesca Mancinelli e ...un'altra attività pur di partecipare al progetto - hanno aperto un negozio che offre prodotti. "...

È più vicino il bio-computer basato sul Dna, la molecola che contiene il manuale di istruzioni per la vita. Non è il primo tentativo di realizzare un sistema di elaborazione dati biologico, ma in ques ...